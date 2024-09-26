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        Gençler ve velileri önce yarıştı, sonra çevre temizliği yaptığı

        Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aksu Gençlik Merkezi tarafından gençler ile velileri arasında Akıl ve Zeka Oyunları Mangala Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:51
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        Gençler ve velileri önce yarıştı, sonra çevre temizliği yaptığı
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        Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aksu Gençlik Merkezi tarafından gençler ile velileri arasında Akıl ve Zeka Oyunları Mangala Turnuvası düzenlendi.

        Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu mevkisinde gerçekleştirilen turnuvada, katılımcılar kıyasıya yarıştı. Dereceye giren katılımcılara madalya verildi.

        Turnuva sonrası Dünya Çevre Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında "Doğaya can, gençlere heyecan" sloganıyla çevre temizliği yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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