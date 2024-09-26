Gençler ve velileri önce yarıştı, sonra çevre temizliği yaptığı
Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aksu Gençlik Merkezi tarafından gençler ile velileri arasında Akıl ve Zeka Oyunları Mangala Turnuvası düzenlendi.
Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aksu Gençlik Merkezi tarafından gençler ile velileri arasında Akıl ve Zeka Oyunları Mangala Turnuvası düzenlendi.
Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu mevkisinde gerçekleştirilen turnuvada, katılımcılar kıyasıya yarıştı. Dereceye giren katılımcılara madalya verildi.
Turnuva sonrası Dünya Çevre Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında "Doğaya can, gençlere heyecan" sloganıyla çevre temizliği yapıldı.
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