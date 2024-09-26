Gençler ve velileri önce yarıştı, sonra çevre temizliği yaptığı Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aksu Gençlik Merkezi tarafından gençler ile velileri arasında Akıl ve Zeka Oyunları Mangala Turnuvası düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 26.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:51 facebook

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