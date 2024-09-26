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        Borsa Başkanı Çandır, Antalyalıları YÖREX'e davet etti

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 13. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) hakkında Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i bilgilendirerek, halkı fuara davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:36
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        Borsa Başkanı Çandır, Antalyalıları YÖREX'e davet etti
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        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 13. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) hakkında Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i bilgilendirerek, halkı fuara davet etti.

        Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Ragıp Gök ve Cüneyt Doğan ile Vali Şahin'i ziyaret etti.

        Fuarın 9-13 Ekim'de yapılacağını hatırlatan Çandır, 10 bin metrekare alanda 7 bölgeden yüzlerce yöresel ürünün sergileneceği YÖREX'in Antalya'nın markası haline geldiğini belirtti.

        Fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılmasını beklediklerini aktaran Çandır, Şahin'e de fuara verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

        Vali Şahin de YÖREX'in Antalya'da düzenlenen önemli fuarlardan biri olduğunu belirtti.

        Çandır, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek, fuar hakkında bilgi verdi. Çandır, fuara herkesi beklediklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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