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        Altın Portakal'da yarışacak öğrenci filmleri belli oldu

        Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak öğrenci filmleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:20
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        Altın Portakal'da yarışacak öğrenci filmleri belli oldu
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        Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak öğrenci filmleri açıklandı.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

        Organizasyon, sinema okullarında çekilen öğrenci filmlerini görünür kılmak ve sinema öğrencilerini teşvik etmek amacıyla ilk kez Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na da ev sahipliği yapacak.

        Yarışma seçkisinde yer alan çalışmaları, yönetmen Handan İpekçi, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Güleryüz ve yapımcı Aycan Çetin'den oluşan jüri değerlendirecek.

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seçilen "Bir Sır Var Yazılmış", "Defin", "Deli", "Diyet Kola", "Döngü", "Giz", "NâN", "Normal", "Sinameki", "Sistem", "Umurumda Değil" ve "Vahşetin Yeni Düzeni" isimli öğrenci filmleri yarışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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