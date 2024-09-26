Altın Portakal'da yarışacak öğrenci filmleri belli oldu

Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak öğrenci filmleri açıklandı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

Organizasyon, sinema okullarında çekilen öğrenci filmlerini görünür kılmak ve sinema öğrencilerini teşvik etmek amacıyla ilk kez Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na da ev sahipliği yapacak.

Yarışma seçkisinde yer alan çalışmaları, yönetmen Handan İpekçi, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Güleryüz ve yapımcı Aycan Çetin'den oluşan jüri değerlendirecek.