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        Alanya'da motosiklet sürücülerine 4 ayda 57 milyon lira ceza

        Alanya ilçesinde yaklaşık 4 ay boyunca gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplam 57 milyon 546 bin 35 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:19
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        Alanya'da motosiklet sürücülerine 4 ayda 57 milyon lira ceza
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        Alanya ilçesinde yaklaşık 4 ay boyunca gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplam 57 milyon 546 bin 35 lira ceza uygulandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1 Haziran- 25 Eylül 2024 tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince 51 bin motosiklet denetlendi.

        Kontrollerde 2 bin 328 motosiklet trafikten men edildi, 467 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        Denetimler kapsamında kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere toplam 57 milyon 546 bin 35 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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