Alanya'da motosiklet sürücülerine 4 ayda 57 milyon lira ceza

Denetimler kapsamında kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere toplam 57 milyon 546 bin 35 lira ceza kesildi.

Kontrollerde 2 bin 328 motosiklet trafikten men edildi, 467 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1 Haziran- 25 Eylül 2024 tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince 51 bin motosiklet denetlendi.

Alanya ilçesinde yaklaşık 4 ay boyunca gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplam 57 milyon 546 bin 35 lira ceza uygulandı.

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