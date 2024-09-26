Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yaşayan Rus vatandaşı Müslüman oldu

        Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Artur Yarosk, Müslümanlığı seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:41 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yaşayan Rus vatandaşı Müslüman oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Artur Yarosk, Müslümanlığı seçti.

        İslam dininden etkilenen Yarosk'un Antalya Müftülüğüne başvurması üzerine ihtida merasimi düzenlendi.

        Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Yarosk, "Yusuf Can" ismini aldı.

        Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Artur Yarosk'a İslam dinine ilişkin bilgi verdi.

        Yarosk'a "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Alanya'da motosiklet sürücülerine 4 ayda 57 milyon lira ceza
        Alanya'da motosiklet sürücülerine 4 ayda 57 milyon lira ceza
        Altın Portakal'da yarışacak öğrenci filmleri belli oldu
        Altın Portakal'da yarışacak öğrenci filmleri belli oldu
        Borsa Başkanı Çandır, Antalyalıları YÖREX'e davet etti
        Borsa Başkanı Çandır, Antalyalıları YÖREX'e davet etti
        Antalya merkezli 30 ildeki forex dolandırıcılığı operasyonunda 133 kişi yak...
        Antalya merkezli 30 ildeki forex dolandırıcılığı operasyonunda 133 kişi yak...
        Gençler ve velileri önce yarıştı, sonra çevre temizliği yaptığı
        Gençler ve velileri önce yarıştı, sonra çevre temizliği yaptığı