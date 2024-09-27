Antalya'da dalışçı Onur Uygun, denizin altında Filistin bayrağı açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin bayrağı açtı.

Dalışçı Uygun, Kaş ile Kızılhisar (Meis) Adası arasındaki dalış noktasında yer alan uçak batığının bulunduğu bölgede dalış yaptı. Bir süre deniz altında gezen Uygun, Filistin bayrağı açtı.

Uygun, denizden çıktıktan sonra İsrail'in Filistin halkına uyguladığı saldırıyı unutturmamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in çocuk, kadın demeden Filistin topraklarında insanları katlettiğini dile getiren Uygun, "Filistin davasına destek vermek, bir farkındalık oluşturmak ve sessiz kalan dünyaya su altından haykırmak amacıyla böyle bir eylem yaptım. Nehirden denize özgür bir Filistin olduğu güne kadar Filistin halkının yanında olacağım." dedi.