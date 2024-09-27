Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya motosiklette "marka" sporcuları ağırlayacak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya motosiklette "marka" sporcuları ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek.

        Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından başlatılan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen yarış, 7 etaplı Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Antalya, önceki etapları İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD'de yapılan şampiyonada "marka yarışçıları" olarak adlandırılan Manuel Lettenbichler, Wade Young, Mario Roman, Billy Bolt, Teodor Kabakchiev, Graham Jarvis gibi isimlerin de yer aldığı 42 ülkeden 420 sporcuyu ağırlayacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla Spor Toto, KTM, Cazador, Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group sponsorluğundaki organizasyon, Kemer'in eşsiz doğasında deniz seviyesinden başlayarak 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

        Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da yapılacak.

        - Kemer, organizasyona hazır

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, her yıl ilçede düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın bu yıl Dünya Şampiyonası kapsamına alınması dolayısıyla heyecanlı olduklarını söyledi.

        Yarışın Dünya Şampiyonası'nın bir ayağını oluşturduğunu dile getiren Solmaz, "Bu yarış, ilçemizde doğmuş, büyümüş, şu anda kendini gösteriyor. Hem uluslararası hem de ulusal alanda ilgi gören bir yarışma. Yarış için üzerimize düşen görevleri paylaştık, hazırlıklarımız devam ediyor, yarışı en iyi şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

        Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir de 14 yıldır yaptıkları organizasyonun 15'inci yılında Dünya Şampiyonasına alınması için önemli çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Organizasyonla dünyanın gözünün Antalya'ya ve Kemer'e çevrildiğini aktaran Özdemir, "42 ülkeden 420 sporcu yarışacak. En fazla Rusya'dan katılım var. Rusya'yı İngiltere takip ediyor. Türkiye'den de yaklaşık yüzde 10'luk bir katılım olacak. Dünyanın en iyileri burada olacak, marka (fabrika) yarışçıları, puan almak için mücadele edecek." diye konuştu.

        - Yarışla yaklaşık 1500 misafir gelecek

        Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı, turizmci Volkan Yorulmaz da Kemer'in artık spor organizasyonlarıyla da tanındığını dile getirdi.

        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı ile 1500 misafirin Kemer'e geleceğini dile getiren Yorulmaz, ilçenin bu tür organizasyonlara daima hazır olduğunu vurguladı.

        Sky To Sea Bisiklet Yarışı ve Transtaurus Dağ Bisikleti Yarışı Organizatörü Ömer Nizam da Kemer'in motosiklet, bisiklet, yürüyüş gibi spor branşları için gerekli altyapıya sahip olduğunu aktardı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilçede 3 yıl önce bisiklet rotalarının belirlenerek yurt dışında tanıtıldığını anlatan Nizam, bu çalışmaların organizasyonları desteklediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!

        Benzer Haberler

        Antalya'da dalışçı Onur Uygun, denizin altında Filistin bayrağı açtı
        Antalya'da dalışçı Onur Uygun, denizin altında Filistin bayrağı açtı
        Antalya merkezli forex dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 133 kişi adl...
        Antalya merkezli forex dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 133 kişi adl...
        Antalya turizmi yazdan daha iyi
        Antalya turizmi yazdan daha iyi
        Yamaç paraşütüyle 600 metrede evlenme teklifi
        Yamaç paraşütüyle 600 metrede evlenme teklifi
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Tosca" operası ile sona...
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Tosca" operası ile sona...
        19. Alanya Uluslararası Caz Festivali başladı
        19. Alanya Uluslararası Caz Festivali başladı