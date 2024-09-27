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        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 12 binin üzerinde izleyiciye ulaşıldı

        ZEHRA TEKECİ - Antalya'da bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali", 12 binin üzerinde yerli ve yabancı sanatseveri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:20
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        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 12 binin üzerinde izleyiciye ulaşıldı
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        ZEHRA TEKECİ - Antalya'da bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali", 12 binin üzerinde yerli ve yabancı sanatseveri ağırladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" sona erdi.

        Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliğinde 13 Eylül'de "Aida" operasıyla başlayan ve "Opera Gala Gecesi Konseri", "Kuğu Gölü" ile "Carmen ve Tango Ateşi" balesini sanatseverlerle buluşturan festival "Tosca" operasıyla perdelerini kapattı.

        2 bin yıllık antik tiyatronun eşsiz atmosferi ve akustiğinde opera ve bale seslerinin yankılandığı festival, her yıl olduğu gibi binlerce yerli ve yabancı sanatseveri ağırladı.

        - "Bugün gururla hedeflediğimiz sayıya ulaştık"

        DOB Genel Koordinatörü ve sanatçısı Oğuz Sırmalı, AA muhabirine, müdürlük olarak festivali başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu yıl hareketli bir sezon geçirdiklerini dile getiren Sırmalı, "Bu yıl çok başarılı bir festivaller sezonu geçirdik. 7 festivalimizin tamamını başarıyla tamamladık. Aynı zamanda Kültür Yolu festivallerimize de eserler verdik. Aspendos'u da 'Tosca' temsiliyle tamamladık. Bu seneki festivallerimiz seyirci rekorları kırdı. Tabii ki bu festivallerin sonuncusundan yani Aspendos Opera ve Bale Festivali'nden de beklenti vardı. Bugün gururla hedeflediğimiz sayıya ulaştık. Bu yıl 12 binin üzerinde izleyiciyi Aspendos Opera ve Bale Festivalimizde ağırladık." diye konuştu.

        Sırmalı, izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve beklentilerinin her sene daha da arttığını ifade ederek, gelecek yılın çalışmalarına hemen başlayacaklarını anlattı.

        Gelecek yıl daha büyük prodüksiyon ve eserlerle seyircilerin karşısında olmak istediklerinin belirten Sırmalı, "Burası dev bir tiyatro, 3 bin 500-4 binin üzerinde izleyici kapasitesi var. Sahnesi çok büyük, buraya gelen izleyici o dev prodüksiyonları, dekorları gördükçe elbette etkilenecek. Bizler de bunun için neler yapabileceğimizi bu sezon planlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Sırmalı, daha fazla şehirde sanatseverlerle buluşmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        - "Yaklaşık yüzde 50-60 civarında yabancı seyirci ağırladık"

        Antalya DOB Müdürü ve Festival Başkanı Akın Ulutaş da kapsamlı, kaliteli ve görkemli bir festivali geride bıraktıklarını söyledi.

        Bu yıl festivalin yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Ulutaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Aida operasıyla, çok kalabalık bir kadroyla açılış yaptık. Ardından konser ve bale temsillerimiz oldu. Seyircilerimiz bu yıl yine temsillerimize yoğun ilgi gösterdi. Özellikle yabancı izleyicilerimizin ilgisi çok yoğundu. Yaklaşık yüzde 50-60 civarında yabancı seyirci ağırladık. Festivalimizde temsil başına geçen yıla oranla yüzde 40 izleyici artışımız var. Festivalimizde bu yıl en çok 'Kuğu Gölü' balesi izleyici ağırladı. Bu sene bütün festivallerimiz rekorlarla geçti. Aspendos Festivalimizde de bu rekorlara katkıda bulunduğumuz ayrıca gururluyuz. Gelecek yıl yine hem yurt dışından sanatçıları hem de toplulukları ağırlamaya devam edeceğiz. İnşallah daha görkemli, büyük ve kapsamlı bir festivalde yine sanatseverlerimizle birlikte olacağız."

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