Antalya Ticaret Borsası'nda zeytin ve zeytinyağı sektörü değerlendirildi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik toplantı düzenlendi.

ATB Başkanvekili Halil Bülbül, borsada gerçekleştirilen toplantıda, her yıl sezon öncesi sektörün sorunlarını, zeytin ve zeytinyağı üretimini değerlendirdiklerini belirtti.

Toplantıdan çıkan sonuçları ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle de paylaştıklarını aktaran Bülbül, "Antalya zeytin konusunda geçmişi derinlere dayanan bir kent. Ancak zeytinde hak ettiği yerde değil. Borsa olarak tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişmesi ve rekabet şansını yakalayabilmesi için çalışıyoruz." dedi.