Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Türk devletlerinin ekonomik gücü ve işbirliklerinin güçlendirilmesi masaya yatırıldı

        Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Türk devletlerinin ekonomik gücü ve işbirliklerinin güçlendirilmesi masaya yatırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar" konulu konferans düzenlendi.

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Antalya Valiliği ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinesinde gerçekleştirilen konferans, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, buradaki konuşmasında, Türk devletlerinin ve Türk milletinin, 5 milyon kilometrekareden fazla alanda varlık gösterdiğini söyledi.

        Türk devletlerinin kardeşleriyle bir olmaya mecbur olduğunu dile getiren Şahin, "Bu bizlere tarihimizin ve kültürümüzün mecbur kıldığı bir yükümlülüktür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile dünyaya gözlerimi onun rüyaları içinde kapatacağım' cümleleri ile bizlere Türk birliğini kurmamızı vasiyet etti. Bizler de Türk birliğini kurarak dünyaya adaleti, barışı ve nizamı tekrar öğreteceğiz." diye konuştu.

        Vali Şahin, Türk dünyasının 1,5 trilyon dolardan fazla ekonomik gücü ile büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu rakamı ikiye katlayabiliriz. Antalya'da, tarım ve turizm alanında çok başarılı şirketlerimiz var. Modern ve yüksek verimli tarım faaliyetlerini işbirliği yaparak gerçekleştirebiliriz. Turizm alanında büyük bir bilgi birikimine ve potansiyele sahibiz. Her fırsatı kullanarak karşılıklı etkileşimin olacağı bir platform oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

        Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ticaret, sanayi, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi için değerlendirmelerin yapıldığı konferansta, Türk Ticaret Fuarı kapsamında ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

        Konferansa Vali Şahin'in yanı sıra Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zekeriya Aslan, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Aygün Aliyeva ile sivil toplum kuruluşları ve Türk iş dünyası temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyrut'ta patlama
        Beyrut'ta patlama
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya Ticaret Borsası'nda zeytin ve zeytinyağı sektörü değerlendirildi
        Antalya Ticaret Borsası'nda zeytin ve zeytinyağı sektörü değerlendirildi
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 12 binin üzerinde izl...
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 12 binin üzerinde izl...
        Antalya, Alman turist sayısında rekor yıllarını geride bıraktı
        Antalya, Alman turist sayısında rekor yıllarını geride bıraktı
        Antalya motosiklette "marka" sporcuları ağırlayacak
        Antalya motosiklette "marka" sporcuları ağırlayacak
        Antalya'da dalışçı Onur Uygun, denizin altında Filistin bayrağı açtı
        Antalya'da dalışçı Onur Uygun, denizin altında Filistin bayrağı açtı
        Antalya merkezli forex dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 133 kişi adl...
        Antalya merkezli forex dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 133 kişi adl...