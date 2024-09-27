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        "3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi" sektör profesyonellerini Antalya'da buluşturacak

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenecek "3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi", 3-4 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 22:16 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:16
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        "3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi" sektör profesyonellerini Antalya'da buluşturacak
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        Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenecek "3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi", 3-4 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Türkiye Sigorta Birliğinden yapılan açıklamaya göre, fuar ve kongre programı Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

        Sigorta sektöründe işbirliğini artırmak ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sektörün önde gelen temsilcileri ve uzmanları oturumlarda bir araya gelerek sektörel gelişmeleri değerlendirecek.

        Özel sektör temsilcilerinin işbirliği imkanları hakkında görüşmeler yapabileceği etkinlikte, açık ve kapalı fuar alanlarında katılımcılar, sigortacılık sektörünün sunduğu çeşitli ürün ve hizmetleri tanıma fırsatı bulacak.

        Fuar ve kongre programının yanı sıra, 2 gün boyunca çocuklar ve ziyaretçiler için çeşitli oyunlar, etkinlikler de organize edilecek.

        Ayrıca program kapsamında 3 Ekim'de halk konseri düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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