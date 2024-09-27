"3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi" sektör profesyonellerini Antalya'da buluşturacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenecek "3. Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi", 3-4 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigorta Birliğinden yapılan açıklamaya göre, fuar ve kongre programı Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Sigorta sektöründe işbirliğini artırmak ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sektörün önde gelen temsilcileri ve uzmanları oturumlarda bir araya gelerek sektörel gelişmeleri değerlendirecek.