Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 204 kişi yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince son 48 saatte yürütülen çalışmalarda, aranan 204 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kentte suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince son 48 saatte yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan, hapis cezası bulunan ve hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı olan 204 kişi yakalandı.

Şüpheliler, adli makamlara teslim edildi.