Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın evinde Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın evinde Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
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