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        Antalya'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerinde 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Antalya'nın Finike ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 500 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:40 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:42
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        Antalya'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerinde 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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        Antalya'nın Finike ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 500 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında kentte etkinlikler düzenlendi.

        Bu kapsamda, Finike ilçesindeki Liymra Antik Kenti'nde spor faaliyetlerine katılan 500 öğrenciye, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekiplerince uygulamalı trafik eğitimleri verildi.

        Gerekli emniyet tedbirleri alınarak yapılan eğitimlerde, çocuklar jandarma ekipleriyle sportif müsabakalara katılarak keyifli vakit geçirdi.

        Öğrenciler eğitimlerde bir yandan eğlenirken bir yandan da trafik kuralları konusunda bilgi sahibi oldu.

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