Antalya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zanlının bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Şüpheli P.D. (45), Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple, önce vale olarak çalışan Osman D'yi (36) ardından yolda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akten, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.