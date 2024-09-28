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        Antalya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zanlının bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:48
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        Antalya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zanlının bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Şüpheli P.D. (45), Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple, önce vale olarak çalışan Osman D'yi (36) ardından yolda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Akten, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı Osman D'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Kaçtıktan sonra olay yerine geldiği sırada polislerce yakalanan şüpheli P.D'nin, daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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