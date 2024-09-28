Elmalı'daki kadın üreticilere salça makinesi hibe edildi

Kışlık hazırlıkları köylerinde imece usulü yaptıklarını belirten Keser, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Belediye ekipleri, Kocapınar ve Karamık mahallelerindeki kadın üreticilere salça makinesi hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca üreticilere yönelik salça makinesi desteğini sürdürüyor.

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