Antalya'da bir kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması, ardından da motosiklet sürücüsünün yerde savrulması görülüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaza yerindeki müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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