GÜNCELLEME - Antalya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akten, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli P.D. (45), Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple önce vale olarak çalışan Osman D'yi (36) ardından yolda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçakladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakladığı 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

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