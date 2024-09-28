Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Janvier, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 16 Cordova)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Zeqiri, Varesanovic, Olawoyin, Sowe
Gol: Dk. 33 Janvier (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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