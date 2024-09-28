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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 21:21 Güncelleme: 28.09.2024 - 21:21
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 88 Buluthan Bulut), Janvier (Dk. 69 Efecan Karaca), Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 16 Cordova)

        Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 66 Halil İbrahim Pehlivan) , Papanikolaou (Dk. 66 Ghezzal), Hadziahmetovic (Dk. 82 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 58 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 66 Jurecka), Olawoyin, Sowe

        Gol: Dk. 33 Janvier (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Yusuf Özdemir, Dk. 86 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Taha Şahin, Dk. 90+5 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 90+ 5 Ghezzal) (Çaykur Rizespor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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