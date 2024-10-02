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        Antalya'da eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:19
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        Antalya'da eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep etti.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ufuk Albeni (41) ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık, merhum eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürerek, sakinleştirmek için eşinin yüzüne iki tokat attığını söyledi.

        Otopside tespit edilen yaraların eşinin uyuşturucu kullanımına bağlı olduğunu ileri süren sanık beraatını talep etti.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, uyuşturucu bağımlısı sanığın eşini kırık oklava ve faraş sapıyla uzun süre dövdüğünün tespit edildiğini vurguladı.

        Maktulün otopsisinde tespit edilen eski yaraların da şiddet eyleminin eskiden beri süregeldiğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken savcı, mütalaada, sanığın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - "Kadın cinayetleri son bulsun"

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Berkay Ay, sanığın en başından beri inkar politikası uyguladığını ifade etti.

        Sanığın tanık çocuklarını da etki altına alarak gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığını dile getiren Ay, "Açıklanan mütalaada indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Bizim de görüşümüz bu yöndeydi." dedi.

        Cezaların ağırlaştırılmasını isteyen Ay, "Artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

        - Olay

        Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak'taki ihbara 17 Haziran 2023'te giden sağlık ekibi, yaralı Sinem Albeni'ye (38) ilk müdahaleyi yapmış, genç kadın ambulansta yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından tutuklanan eşi Ufuk Albeni hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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