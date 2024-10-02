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        Akseki'de kiraz ağacı çiçek açtı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde kiraz ağacı bu yıl erkenden çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:30
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        Akseki'de kiraz ağacı çiçek açtı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde kiraz ağacı bu yıl erkenden çiçek açtı.

        Yaklaşık 900 rakımlı ilçede Fakılar Mahallesi'nde Ali Afacan'ın bahçesinde bulunan kiraz ağacının dallarında filizler oluştu.

        Ağacın çiçek açtığını gören Afacan, hasadı yaklaşık 3 ay önce yapılan kiraz ağacının yeniden çiçeklenmesinin kendilerini şaşırttığını söyledi.

        Normalde kiraz ağaçlarının mart, nisan aylarında çiçek açtığını belirten Afacan, çiçeklenmenin erken dönemde gerçekleştiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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