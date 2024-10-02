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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:41
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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız otomatik silah, 3 şarjör, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 108 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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