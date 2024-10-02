Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çalışma kapsamında belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız otomatik silah, 3 şarjör, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 108 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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