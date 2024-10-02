Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bu sırada A.E'nin (26) tüfekle açtığı ateş sonucu Oktay Kaya (41) hayatını kaybetti, N.K. (23), A.E. (70) ve Y.K. (47) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı.

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