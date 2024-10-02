Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, taş ve sopalarla birbirini darbetmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bu sırada A.E'nin (26) tüfekle açtığı ateş sonucu Oktay Kaya (41) hayatını kaybetti, N.K. (23), A.E. (70) ve Y.K. (47) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli A.E. ve yaralılar arasında bulunan A.E'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
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