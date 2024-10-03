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        "Türkiye'nin Oscar'ı" Altın Portakal'da geri sayım başladı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tiyatroyla ilgilenen bir grup öğrencinin 1953'te Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaptıkları geziyle temelleri atılan, 1963'te de festivale dönüştürülen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 61'incisi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:38
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        "Türkiye'nin Oscar'ı" Altın Portakal'da geri sayım başladı
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tiyatroyla ilgilenen bir grup öğrencinin 1953'te Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaptıkları geziyle temelleri atılan, 1963'te de festivale dönüştürülen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 61'incisi gerçekleştirilecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 5-12 Ekim'de düzenlenecek festival kapsamında kent, bir hafta boyunca film gösterimlerine ve sanatsal etkinliklere sahne olacak. "Hikayemiz birlikte" mottosuyla organize edilen festivalin bu yılki afiş ve tanıtım videolarında halk başrolde yer aldı.

        Her yıl olduğu gibi organizasyonun simgesi Venüs heykelleri, kent merkezinde farklı noktalara yerleştirildi. Film gösterimlerinin yapılacağı Antalya Kültür Merkezi'nde ise hazırlıklar devam ediyor.

        "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen festival, 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da sanatçıların üstü açık otomobillerle halkı selamladığı geleneksel kortej geçişiyle başlayacak. Aynı gün akşam Cam Piramit'te Sedef Avcı'nın sunuculuğunu yapacağı, Serhat Kılıç'ın sahne gösterisiyle açılış töreni gerçekleştirilecek. Törende Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e onur ödülü, Farah Zeynep Abdullah ile Aras Bulut İynemli'ye de başarı ödülü verilecek.

        Festival kapsamında bir hafta boyunca Altın Portakal için yarışacak seçkiler ile Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek filmler sanatseverlerle buluşacak. Bir haftalık heyecanın ardından Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu üstleneceği ödül ve kapanış töreni ise 12 Ekim'de Cam Piramit'te "Kırmızı Halı" geçişi sonrası yapılacak.

        - Korteje Yeşilçam ve bugünün sanatçıları katılacak

        Festivalin sanat direktörü Deniz Yavuz, AA muhabirine, bir yıl aradan sonra halkla birlikte yeniden Altın Portakal heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Tüm hazırlıkların tamamlandığını, ulusal, uluslararası ve belgesel film seçkilerinin son kontrollerinin yapıldığını, pazar gününden itibaren gösterimlerin başlayacağını dile getiren Yavuz, satışa sunulan biletlerin de çevrim içi platformlarında kısa sürede tükendiğini belirtti.

        Etkinliğin simgesi haline gelen kortejin bu yıl da yapılacağını anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

        "Çeşitli meslek örgütleriyle, sanatçılarla, Antalyalılarla ve belediye yönetimiyle toplantılar yaptık, kortejin nasıl güncellenebileceğine ilişkin. Bazı güncellemeler yaptık. Kortej her zamanki gibi açılış töreninden önce Atatürk Kültür Merkezi önündeki alandan başlayarak eski belediye binasının orada sonlanacak şekilde yapılacak. İstanbul'dan gelecek sinema sanatçılarımız var, Yeşilçam'ın hala bizimle olan sanatçıları, korteje katılım konusunda pozitifler. Sanatçı katılımıyla klasik kortejimiz gerçekleşecek."

        Yavuz, bu yıl festivale kısa sürede hazırlandıklarını ifade ederek, geçen yılın olumsuz havasını kırmak, vatandaşların hikayelerini de ön plana çıkarmak amacıyla afişlerde ve tanıtım videolarında sanatçılar yerine halkı kullandıklarını vurguladı.

        Altın Portakal'ın Türkiye'nin en köklü film festivali olduğunu ve "Türkiye'nin Oscar'ı" iddiasını sürdürdüğünü anlatan Yavuz, "Bu yılki jüri başkanımız Ferzan Özpetek, kariyerine Antalya'da başlıyor, ilk filmi 'Hamam' ile burada ödül alıyor ve bundan sonra muazzam bir kariyere ulaşıyor. Bu yıl da yarışmalarda nitelikli seçkiler yer aldı. Bu filmler içinden yeni sinemacıların, yönetmenlerin, önü açık insanların çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

        Deniz Yavuz, bu yıl sinema alanında bir çalıştay gerçekleştireceklerini, sektörün sorunlarını masaya taşıyacaklarını belirterek, bunun da sanat camiası açısından önemine vurgu yaptı.

        - 60'ıncı festival ne olacak?

        Geçen yıl yapılamayan 60'ıncı festivali de unutmadıklarına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl yaşanan talihsizliklerden ötürü festivali yapamadık, hepimiz üzgünüz. Ne yapılıp, ne yapılmaması gerektiğini geçen yıla bakarak öğrenmiş olduk. 60'ıncıyı bu yıldan devam ettirerek o yılı kapatmak yerine 61'den devam ederek süreci devam ettirmeyi tercih ettik. 60'ıncı yıl nasıl telafi edilebilir, neler yapılabilir, buraya gelen sinemacılarımızla konuşacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren 60'ıncı yılla alakalı somut neler yapılabilir, farkındalık nasıl oluşturulabilir, o yılın hakkı nasıl ödenebilir, çiğnenmiş haklar nasıl iade edilebilir, bunları bu sene çok güzel bir ortamda konuşacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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