Antalya'da tedavileri tamamlanan iki caretta caretta denize bırakıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tedavileri tamamlanan nesli tükenme tehdidi altındaki iki caretta caretta denize bırakıldı.

Balık ağı ve misinalara takılarak yaralanan deniz kaplumbağaları caretta carettaların, tedavilerinin ardından Boğaz mevkisinden denizle buluşmaları sağlandı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarından dişi olanını sırtına taktıkları cihazla takip edeceklerini söyledi.

Caretta carettaların yuvalama kumsalları hakkında bilgiye sahip olduklarını belirten Kaska, "Ancak denizlerimizde nerelerde dolaştıkları ve kışladıkları noktalarında bilgimiz eksikti. Bu sayede eksik bilgilerimizi de tamamlamış olacağız. Deniz kaplumbağalarını koruyabilmek için onları çok iyi tanımak gerekiyor." dedi.