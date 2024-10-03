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        Antalya'da tedavileri tamamlanan iki caretta caretta denize bırakıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tedavileri tamamlanan nesli tükenme tehdidi altındaki iki caretta caretta denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:00
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        Antalya'da tedavileri tamamlanan iki caretta caretta denize bırakıldı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tedavileri tamamlanan nesli tükenme tehdidi altındaki iki caretta caretta denize bırakıldı.

        Balık ağı ve misinalara takılarak yaralanan deniz kaplumbağaları caretta carettaların, tedavilerinin ardından Boğaz mevkisinden denizle buluşmaları sağlandı.

        Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarından dişi olanını sırtına taktıkları cihazla takip edeceklerini söyledi.

        Caretta carettaların yuvalama kumsalları hakkında bilgiye sahip olduklarını belirten Kaska, "Ancak denizlerimizde nerelerde dolaştıkları ve kışladıkları noktalarında bilgimiz eksikti. Bu sayede eksik bilgilerimizi de tamamlamış olacağız. Deniz kaplumbağalarını koruyabilmek için onları çok iyi tanımak gerekiyor." dedi.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, uzun süredir Antalya kıyılarında eksikliği hissedilen deniz kaplumbağası rehabilitasyon merkezini iki hafta önce Pamukkale Üniversitesi'nin ortaklığında hayata geçirdiklerini anlattı.

        Deval, ilk olarak DEKAMER'de, son iki haftada ise Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneğinde rehabilite edilen ve kontrolleri yapılan deniz kaplumbağalarını tekrar geldikleri doğal ortamlarına bırakıldığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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