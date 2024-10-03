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        Finike'deki Çavdır Büyük Cami'nin restorasyonuna başlandı

        Finike ilçesinde bulunan Çavdır Büyük Cami'nin restorasyon çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:19
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        Finike'deki Çavdır Büyük Cami'nin restorasyonuna başlandı
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        Finike ilçesinde bulunan Çavdır Büyük Cami'nin restorasyon çalışmaları başladı.

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile restorasyonuna başlanan camide incelemelerde bulundu.

        Uslu, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmasının ardından caminin aslına uygun hale getirileceğini söyledi.

        Restorasyon çalışmasının Sufi Yolu Projesi çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirten Uslu, "Caminin hem içinde hem dışında hem bahçesinde hem de mezarlık çevresinde çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerimiz kültür varlıklarımızın korunmasına ve gün ışığına çıkarılmasına özel önem veriyor. Kültür ve medeniyet kodlarımız ile güçlüyüz, etkiliyiz. Kültür ve vakıf mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

        Restorasyon çalışmasının 34 milyon liraya mal olacağı öğrenildi.

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