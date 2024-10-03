Jandarma havadan trafik denetimlerini sürdürüyor

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla şehir merkezi ve ilçelerinde havadan cayrokopter ile denetimler gerçekleştirdi.

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