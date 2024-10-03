Antalya'da 24 saatte aranan 84 kişi yakalandı

Çalışmada 12'si firari hükümlü olmak üzere toplam 84 aranan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışmalar yapıldı.

Antalya'da 24 saat içerinde jandarma ekiplerin yapmış olduğu çalışmada çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli ve hükümlü yakalandı.

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