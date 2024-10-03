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        Antalya'da 24 saatte aranan 84 kişi yakalandı

        Antalya'da 24 saat içerinde jandarma ekiplerin yapmış olduğu çalışmada çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli ve hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:34
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        Antalya'da 24 saatte aranan 84 kişi yakalandı
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        Antalya'da 24 saat içerinde jandarma ekiplerin yapmış olduğu çalışmada çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli ve hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışmalar yapıldı.

        Çalışmada 12'si firari hükümlü olmak üzere toplam 84 aranan kişi yakalandı.

        Yakalanan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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