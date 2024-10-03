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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'de talip olduğum görev partiyi iktidar yapan, birinci parti yapan genel başkan olmaktır. Bunun dışında kişisel olarak hiçbir adaylığım, hiçbir hevesim, kendime dair hiçbir talebim yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:46
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'de talip olduğum görev partiyi iktidar yapan, birinci parti yapan genel başkan olmaktır. Bunun dışında kişisel olarak hiçbir adaylığım, hiçbir hevesim, kendime dair hiçbir talebim yoktur." dedi.

        Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Özel, CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

        Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve milletvekilleriyle görüştü.

        Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır." açıklamasının hatırlatılması üzerine, bu cümlelerin son derece dikkati çekici ve endişe verici olduğunu söyledi.

        Bu açıklamaya ilişkin TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Özel, hem askeri hem de dış politika açısından bu tip bir durumda Türkiye'de yaşanacaklar noktasında tüm bilinmezlikleri ortaya çıkaracak, spekülasyonları ortadan kaldıracak şekilde bilgilendirme yapılmasını istediğini kaydetti.

        Bu bilgilendirmenin Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri bakanları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Mecliste bulunduğu zamanda yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Özel, "Bu oturumun kapalı oturum şeklinde yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü 'İstihbarat değeri olan bilgiler vardır, onu burada söyleyemem' dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne açıktan tehdidi Cumhurbaşkanı dillendiriyorsa bunu bütün somut gerekçeleri, bilgileriyle milletin Meclisinden, vekillerinden gizleyemez, açıklaması lazım." diye konuştu.

        Özel, İsrail'in saldırılarına karşı her türlü diplomatik atağı, uluslararası kurumların, kuruluşların harekete geçirilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa desteklediklerini ve fazlasını beklediklerini kaydetti.

        - "Bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı CHP'dir"

        Bir risk görülüyorsa Mecliste anlatılması gerektiğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hepimiz bilelim ve gereğini yapalım. Gün birlik, beraberlik olma günüyse bu konuda en iddialı parti biziz. Bugüne kadar Türkiye'yi parçaladınız, kutuplaştırdınız. Muhalifleri şeytanlaştırdınız. Bundan kim fayda gördü? İnsanlara 'Açsınız, işsizsiniz, güvencesizsiniz ama tehlike büyük, oyu bana vermelisiniz' dediniz. Tehlike büyükse otur anlat kardeşim. Biz her zaman birlikten, beraberlikten yanayız. Bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı CHP'dir. Kurduğumuz ülkeye sahip çıkmayı biliriz."

        Birlik beraberlik için milletle kucaklaşılması gerektiğini anlatan Özel, "Önce bu toplumun dört bir tarafıyla helalleşilecek. 'Normalleşelim' deniliyor ama muhalifleri içeriye alıyorsunuz, endişe ettiklerinize siyasi yasak getirmenin peşindesiniz. Herkesi yıldırmanın peşindesiniz." dedi.

        "İsrail kim? Cürmü kadar yer yakar." ifadesini kullanan Özel, "İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez. O Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarız. Ama bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü örttürmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Erken seçim olursa hep birlikte milletin önüne gideriz"

        Bir gazetecinin "Erken seçim bekliyor musunuz? Aday mısınız?" sorusunu Özel, şöyle yanıtladı:

        "Önümüzdeki dönemde 'Geçim olmazsa seçim olur.' dedim. Bugün Türkiye'de meydanlarda da soruyorum, geçim yok. Erdoğan'ın bu şartlar altında '5 yılı tamamlayacağım' inadı beyhudedir, yoksulluğu, işsizliği çözmemektedir. Gelecek yıl kasım ayı görev süresinin yarısıdır. Erken seçim olursa hep birlikte milletin önüne gideriz. Erken seçim olmazsa bu milleti açlığa yoksulluğa, sefalete itip, 5 yılın sonuna doğru 'Gelin seçimleri 6 ay önce yapalım, ben de aday olayım'... Öyle bir şey yok. '2025 Mart'ta seçim yapalım' denilsin dünden razıyım, bugünden hazırım, koşa koşa sandıktayım. Bunun için biz erken seçim istiyoruz."

        Özel, genel seçimlerde artık CHP'nin ışıklarının sabaha kadar yanacağını ifade ederek, "CHP'de talip olduğum görev partiyi iktidar yapan, birinci parti yapan genel başkan olmaktır. Bunun dışında kişisel olarak hiçbir adaylığım, hiçbir hevesim, kendime dair hiçbir talebim yoktur. Talebim milletime, ülkeme dairdir. Hedefim CHP'yi iktidar yapmaktır." dedi.

        Özel, "Cumhurbaşkanlığı adaylığına yakıştırdığınız bir isim var mı?" sorusu üzerine sadece kendisinin değil, CHP üyeleri başta olmak üzere herkesin fikrine başvuracaklarını, ortak akılla, en geniş mutabakatla en iyi adayı belirleyeceklerini bildirdi.

        "Yasama döneminin açılışında çok güzel fotoğraf kareleri verilirken siz burada çok sert konuştunuz. Siyasette buradan, o eski sert konuşmalara start mı verdiniz?" sorusunu yanıtlarken de Özel, Meclis resepsiyonunda en sert tepkiyi verdiğini söyledi.

        Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhurbaşkanı hem Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hem de son seçimlerde 26 milyon oy almış. Partisinin 10 milyonun üzerinde üyesi var, her geçen gün biraz azalsa da. Kendisine oy verenlerin ve partisinin üyelerinin şahsında Cumhurbaşkanı'na saygı göstermek, elini sıkmak... Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partilileri temsil ediyor. Onunla selamlaşmak, bayramda telefonlaşmak... Halkların Demokratik Partisi 6,5 milyon oy almış, o seçmenin temsilcileriyle merhabalaşmak... İYİ Partiyi temsilen Müsavat Bey'e sarılmak... Bunlar siyasette olmazsa olmazlar. Bunu yapmadığınızda siz o kişilere oy vermiş kişilere saygı duymuyorsunuz, onların temsilcisi o. Siyasette ellerin havada bırakıldığı dönemi CHP geride bıraktı. Gördüğünüz gibi artık herkes geride bırakıyor. Bundan sonra bizim siyasete getirmeye çalıştığımız, mücadele, sonuna kadar ama küfürsüz, hakaretsiz mücadele."

        Söylenen her sözün tercüme edilip, yurt dışına bütün temsilcilikler vasıtasıyla gittiğine dikkati çeken Özel, Türkiye'yi dışarıda rezil etmeye, içeride de oy verenleri utandırmaya kimsenin hakkı olmadığını kaydetti.

        Özel, "Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklanamayan sizin bildiğiniz bir şey var mı?" sorusu üzerine de kendisi bir şey bilse açıklıkla söyleyeceğini, milletin bunu bilmeyi hak ettiğini ve açıklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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