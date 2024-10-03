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        3. Sigorta Sektörü İş Birliği Fuar ve Kongresi Antalya'da başladı

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, "Türkiye'de 4 araçtan 3'ünün kaskosu yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:40
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        3. Sigorta Sektörü İş Birliği Fuar ve Kongresi Antalya'da başladı
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        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, "Türkiye'de 4 araçtan 3'ünün kaskosu yok." dedi.

        SEDDK himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) işbirliğinde düzenlenen 3. Sigorta Sektörü İş Birliği Fuar ve Kongresi Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

        Davut Menteş, açılış konuşmasında asli görevlerinin sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak olduğunu söyledi.

        Ekosistemin iyileşmesi, büyümesi, sigortalılık bilincinin ve oranının artmasıyla ilgili paydaşların her türlü önerilerine, görüşlerine önem verdiklerini belirten Menteş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle acenteler aleyhine teklifin ağırlaştırıldığı hatta uygulanamaz hale getirildiğine dair birtakım şikayetler kurumuza intikal etmekte. Aynı kişi, aynı risk, aynı varlık, aynı tarih, aynı dönem. Her şey aynı. Ama poliçenin yanına teminat yönünden zayıf bir eklenti yapılmak suretiyle poliçe fiyat olarak, diğer kanallara veya merkez kanalına mukayese edildiği vakit fevkalade negatif bir hale getirildiğine dair örnekler var. Bu artık piyasa şartlarının dışında bir durum. Ve biz buna müdahale ederiz. Kurumumuzun asli görevlerinden birisi de bu piyasayı rehabilite etmek. Piyasa bozucu işlemlere mahal vermemek, imkan vermemektir. Bu bir piyasanın sürdürülebilirliği için de elzemdir."

        Öncelikle sorunu kendilerinde aramak suretiyle masaya yatırmaları ve derhal aksiyon almaları gerektiğini dile getiren Menteş, "Türkiye'de 4 araçtan 3'ünün kaskosu yok. Biz artık iç çekişmelerimizi bir kenara bırakıp 'İnsanlar neden sigorta yaptırmıyor?' sorusuna yanıt bulmamız şart." ifadelerini kullandı.

        - "En kritik rolü yine sektörümüz oynayacak"

        TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar da Kovid-19 salgını sürecinde oluşan tedarik krizinin, yüksek enflasyonun ve artan faizlerin, iş yapma şekilleri ile yatırım politikalarını tüm dünyada değiştirdiğini söyledi.

        Bilim insanlarının, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin de etkileriyle gelecek süreçte çevresel felaketlerle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Yorgancılar, şöyle devam etti.

        "Gerekli tedbirleri alarak yaşanabilecek her türlü afete hazır olmak durumundayız. Bu kapsamda zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilerek zorunlu afet sigortası yani ZAS'a dönüştürülmesi isabetli ve son derece önemli bir kazanım olacaktır. ZAS'a geçiş çok önemli ama sadece tek başına yeterli mi? Değil. İhtiyari teminatlarla bina tamamlama sigortası ile depreme hazırlık sürecinde gerekli desteği sektör olarak sağlamamız gerekiyor. Ayrıca sanayi tesislerimizi, KOBİ'lerimizi deprem ve diğer olası risklere karşı da daha dayanıklı hale getirme mecburiyetindeyiz. Burada en kritik rolü yine sektörümüz oynayacak. Sigorta sözleşmelerinin sigortalıya sunumunda sigorta aracıları son derece kritik bir öneme sahip. Zira vatandaşların standart ürünler dışında kendisine iletilen teklifi ya da poliçeyi inceleyip değerlendirebilme imkanı maalesef yok. Bu açıdan birliğimiz nezdinde örgütlenen 18 bin 635 sigorta acentesi, sigortalıların gerekli teminatlara uygun şartlarla ulaşmasını sağlıyor."

        Paneller, sosyal ve kültürel programlarla devam edecek 3. Sigorta Sektörü İş Birliği Fuar ve Kongresi, 5 Ekim’de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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