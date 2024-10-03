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        Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:08
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        Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlı oyuncular, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki son antrenmanda taktik çalıştı.

        Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda topladığı 8 puanla 13. sırada bulunan Akdeniz ekibi, idmanın ardından uçakla Rize'ye gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

        Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Emrecan Uzunhan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı ve Erdal Rakip maçta forma giyemeyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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