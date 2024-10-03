Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda topladığı 8 puanla 13. sırada bulunan Akdeniz ekibi, idmanın ardından uçakla Rize'ye gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

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