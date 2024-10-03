Serik'te bir kişi eski iş yerinin kamyonetini çalıp gezdikten sonra geri bıraktı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi eski çalıştığı iş yerindeki kamyoneti çalıp gezdikten sonra geri bıraktı.
Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi eski çalıştığı iş yerindeki kamyoneti çalıp gezdikten sonra geri bıraktı.
Akçaalan Mahallesi’ndeki ahşap doğrama atölyesine gece gelen kişi, park halindeki kamyoneti alarak demir kapıyı kırdıktan sonra iş yerinden uzaklaştı. Gece boyunca yaklaşık 90 kilometre yol yapan şüpheli, sabaha karşı iş yerine yakın bir bölgede aracı bırakarak kaçtı.
Sabah saatlerinde gelen iş yeri sahibi kamyonetin dışarıda olduğunu fark ederek araç takip sistemi ile güvenlik kamerasını inceledi. Aracın, eski çalışanı tarafından yerinden alınarak hasarlı bir şekilde yerine bırakıldığını gören iş yeri sahibi, polise şikayette bulundu.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, kamyonetin götürülmesi ve geri getirilmesi güvenlik kemarası tarafından görüntülendi.
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