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        CHP Genel Başkanı Özel Antalya'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasa yapılacaksa önce mevcut anayasaya uyularak yapılır. Onlarla oturup anayasa konuşmaya değil sizlerle kurtuluşu konuşmaya ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:00
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        CHP Genel Başkanı Özel Antalya'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasa yapılacaksa önce mevcut anayasaya uyularak yapılır. Onlarla oturup anayasa konuşmaya değil sizlerle kurtuluşu konuşmaya ihtiyacımız var." dedi.

        Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 1068 dairenin hak sahiplerine teslim törenine katıldı.

        Özel, burada yaptığı konuşmada, 2017 yılında 2 yıl içinde anahtar verme vaadiyle yapılan projede sözlerin tutulmadığını belirtti. Özel, yıllardır tamamlanamayan evlerin Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle bitirilerek anahtar teslimlerinin yapıldığını kaydetti.

        Proje kapsamındaki son evlerin de ocak ayına kadar anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyen Özel, taşınma yardımının da belediye tarafından 10 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

        İktidarın depremin ardından 1 yıl içinde 650 bin konut yapma sözü verdiğini dile getiren Özel, depremden 20 ay geçmesine rağmen konutların sadece yüzde 30'unun yapıldığını ifade etti.

        Özel, Antalya'dan sonra Hatay'a gideceğini, Kepez Santral Mahallesi sakinlerine nasıl sahip çıktılarsa depremzedelere de sahip çıkacaklarını vurguladı.

        Ankara'da Sinan Ateş davasında karar verildiğini anımsatan Özel, şöyle konuştu:

        "Sinan Ateş ile siyaseten taban tabana zıttık. Geçmişte bizi de çok ağır eleştirdi. Bir gün o gencecik akademisyeni vurdular ve oracıkta bıraktılar. Ne cenazesine gittiler ne ailesine taziye verdiler. Bu cinayetin üzerinden dünya görüşü ne olursa olsun içinde insanlık, adalet, vicdan olan milyonlarla sevgi ittifakını oluşturduk. Dün karar açıklanmadan önce 4 gazeteci ve Sinan Ateş'in ailesi açıkça tehdit edildi. Ablasına arkadan haince saldırdılar. Tetikçiye, azmettirene, taşıyana, keşif yapana cezalar verildi ama bunların hepsi uyuşturucu çetesiydiler. Kiralanmışlardı. Esas azmettirenleri, hedef gösterenleri, talimat verenleri, finanse edenleri, bu işe devletin polisini karıştıranları, gerçek katilleri görmezden geldiler."

        Özel, CHP iktidara geldiğinde kamuoyunun içinde yara olarak duran, adaletin tecelli etmediği bütün davaların yeniden açılacağını ve adaletin yerine gelerek suçluların hesap vereceğini vurguladı.

        - "Enflasyonu tek haneye indirmenin çaresi CHP"

        Yıllık enflasyonun yüzde 49 gösterilmesinin ardından fiyatlar düşüyor gibi bir algı oluşmaması gerektiğinin altını çizen Özel, "Gerçek enflasyon yüzde 88. Algılara kimse kanmasın. Enflasyonu tek haneye indirmenin çaresi CHP." değerlendirmesinde bulundu.

        "Madem geçim olmuyorsa bundan sonra seçim olur." ifadesini kullanan Özel, "Bugün Erdoğan ve Bahçeli oturdular, 42 dakika konuştular. Ne konuştular bilmiyorum. Konuşmak, görüşmek iyidir. Ama sonra gelecekler 'anayasa yapalım.' diyecekler. Onlara cevabımı söylüyorum. 'Anayasa yapılacaksa her doğan için yapılır Erdoğan için yapılmaz.' diyorum. Anayasa yapılacaksa önce mevcut anayasaya uyularak yapılır. Onlarla oturup anayasa konuşmaya değil sizlerle kurtuluşu konuşmaya ihtiyacımız var. Her derdin var bir çaresi onun da adı CHP." diye konuştu.

        CHP olarak cumhuriyetin ikinci yüzyılında herkesin yüzlerini güldürmeye söz verdiklerini anlatan Özel, "İlk seçimle halkın iktidarı kurulduğunda onların tutmadığı sözleri tutmaya, tüm kötülükleri telafi etmeye, maaşları, yaşam koşullarını düzeltmeye, bu ülkeyi zengin müreffeh güçlü bir ülke yapmaya ant içtik. Milletten başka derdimiz yok. Kendimize dair hesabımız yok. CHP 100 yıl önce nasıl fabrikalar kurdu, iş bulduysa yine bulacak. Nasıl yoksulluğu durdurdu, ülkedeki herkesin karnını doyurduysa yine doyuracak." şeklinde konuştu.

        Konuşmasının ardından Özel, hak sahiplerine anahtarlarını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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