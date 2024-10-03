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        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:49
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        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Öte yandan antrenman öncesi Kosovalı futbolcu Fidan Aliti'nin doğum günü kutlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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