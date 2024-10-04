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        Alanya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü eşini ağır yaraladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldürüp, eşini ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:37
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        Alanya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü eşini ağır yaraladı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldürüp, eşini ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Çıplaklı Mahallesi'nde Hüseyin Ü. (74), oğlu Hasan Ü(43) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, tabancayla oğluna ve eşi Saniye Ü'ye (64) ateş etti.

        Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan incelemede Hasan Ü'nün, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan kadın ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli, jandarma ekibince gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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