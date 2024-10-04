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        Hull City, Antalya'da kamp yapacak

        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin kamp yapmak üzere Antalya'ya geleceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:14
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        Hull City, Antalya'da kamp yapacak
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        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin kamp yapmak üzere Antalya'ya geleceği bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve dostluk maçı yapmak için 7 Ekim'de kente gelecek.

        Oynanacak dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, takımın teknik direktörü Tim Walter ve oyuncuların katılımıyla 10 Ekim'de saat 17.00'de basın toplantısı düzenlenecek.

        Kamp, 12 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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