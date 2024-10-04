Hull City, Antalya'da kamp yapacak
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin kamp yapmak üzere Antalya'ya geleceği bildirildi.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin kamp yapmak üzere Antalya'ya geleceği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve dostluk maçı yapmak için 7 Ekim'de kente gelecek.
Oynanacak dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, takımın teknik direktörü Tim Walter ve oyuncuların katılımıyla 10 Ekim'de saat 17.00'de basın toplantısı düzenlenecek.
Kamp, 12 Ekim'de sona erecek.
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