61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor

Kırmızı halı geçişinin ardından Cam Piramit Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış galasında, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülleri" verilecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin hazırlıkları tamamlandı.

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