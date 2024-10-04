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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor

        Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarın gerçekleştirilecek geleneksel kortejle başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:50
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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor
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        Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarın gerçekleştirilecek geleneksel kortejle başlayacak.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin hazırlıkları tamamlandı.

        Bu yıl 11 farklı bölümde 80'in üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak festival, geleneksel kortejle kapılarını açacak.

        Cam Piramit Kongre Merkezi önünde yarın saat 15.30'da başlayacak kortej, 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi'nden devam edip Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kortejde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Antalyalıları selamlayacak.

        Kırmızı halı geçişinin ardından Cam Piramit Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış galasında, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülleri" verilecek.

        Sedef Avcı'nın sunuculuğunu yapacağı açılış gecesinde, Serhat Kılıç, gösteri performansı sunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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