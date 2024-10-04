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        Antalya'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:24
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        Antalya'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 122 türden 1400’ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan parkta gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hayvanları severek fotoğraf çektirdi.

        Halat çekme ve yüz boyama aktiviteleri çocuklar tarafından ilgi gördü.

        Ayrıca, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın sahne performansı, etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı.

        Programda, şarkılar eşliğinde eğlenen çocuklara hayvan sevgisi de anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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