Antalya'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Halat çekme ve yüz boyama aktiviteleri çocuklar tarafından ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 122 türden 1400’ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan parkta gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hayvanları severek fotoğraf çektirdi.

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