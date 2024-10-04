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        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dede ile torunu tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:58
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        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dede ile torunu tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada A.E. ile dedesi A.E'nin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan, dede ile torunu çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, 2 Ekim'de çıkan silahlı kavgada Oktay Kaya (41) ölmüş, N.K. (23), A.E. (70) ve Y.K. (47) yaralanmıştı. Şüpheli A.E. ve yaralılar arasında bulunan dedesi A.E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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