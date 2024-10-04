Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, 2 Ekim'de çıkan silahlı kavgada Oktay Kaya (41) ölmüş, N.K. (23), A.E. (70) ve Y.K. (47) yaralanmıştı. Şüpheli A.E. ve yaralılar arasında bulunan dedesi A.E. gözaltına alınmıştı.

Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada A.E. ile dedesi A.E'nin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı.

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