Alanya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası olan U.İ'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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