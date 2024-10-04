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        Antalyaspor'un sahiplendiği köpeğe "Akrep" ismi verildi

        Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:54 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:04
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        Antalyaspor'un sahiplendiği köpeğe "Akrep" ismi verildi
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        Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplendi.

        Dört ay önce trafik kazasında yaralanan ve merkezde tedavi edilen sahipsiz köpek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Antalyaspor tarafından sahiplenildi.

        Görevlilerin Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne getirdiği köpeğe, Antalyaspor'un simgesi olan "Akrep" ismi verildi.

        Belediye yetkilileri, sahipsiz hayvanları "Satın Alma Sahiplen" sloganıyla yeni sahipleriyle buluşturduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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