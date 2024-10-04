Antalyaspor'un sahiplendiği köpeğe "Akrep" ismi verildi

Dört ay önce trafik kazasında yaralanan ve merkezde tedavi edilen sahipsiz köpek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Antalyaspor tarafından sahiplenildi.

Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplendi.

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