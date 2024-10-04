Antalyaspor'un sahiplendiği köpeğe "Akrep" ismi verildi
Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplendi.
Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplendi.
Dört ay önce trafik kazasında yaralanan ve merkezde tedavi edilen sahipsiz köpek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Antalyaspor tarafından sahiplenildi.
Görevlilerin Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne getirdiği köpeğe, Antalyaspor'un simgesi olan "Akrep" ismi verildi.
Belediye yetkilileri, sahipsiz hayvanları "Satın Alma Sahiplen" sloganıyla yeni sahipleriyle buluşturduklarını belirtti.
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