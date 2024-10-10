Antalya'da eczaneden hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi

Güvenlik kamerasında, şüphelinin, eczanenin camından girerek kasadaki parayı ve ilaçları bir çantaya koyduğu görülüyor.

Kökez Mahallesi'nde sahibi olduğu eczaneye gelen Ayşe Baygut, para kasalarının açık olduğunu fark edince iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Gece saatlerinde bir kişinin eczaneye girip, kasadaki para ile bazı ilaçları aldığını gören Baygut, İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir eczaneden hırsızlık yapılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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