Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Muz serasında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki serada muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemde halatın kopması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:22 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muz serasında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki serada muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemde halatın kopması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Olayın ardından gözaltına alınan seradaki muzları kestiren depo sahibi H.K. ile raylı sistemi kullanan operatör M.D'nin jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Dün İmamlı Mahallesi'nde muz serasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Yusuf El Yusuf (25) ile Mevlüt Tokaç (39) ve Ahmet Okyanus (57), muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sistemin halatının kopması sonucu düşmüştü. Muhammed El Çeker olay yerinde, Mevlüt Tokaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf El Yusuf ve Ahmet Okyanus da hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Olayın ardından şüpheliler H.K. ile M.D. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kaza farklı sebep aynı!
        Kaza farklı sebep aynı!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlıktan yakalandı
        Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlıktan yakalandı
        Sağlıkçı olmak isteyen Fatma Sude'nin organları 4 kişiye umut oldu (2)
        Sağlıkçı olmak isteyen Fatma Sude'nin organları 4 kişiye umut oldu (2)
        Alanya'da 49 suçtan 77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Alanya'da 49 suçtan 77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        flaş
        flaş