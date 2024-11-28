GÜNCELLEME - Antalya'da imam nikahlı yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Güzeloba Mahallesi'nde H.A'yı (39) evlerinde öldürdükten sonra polise teslim olan A.P'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından zanlı adliyeye getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheli A.P'nin ilk ifadesinde, "Eşim işe başladıktan sonra evden çok uzaklaştı. Bana kötü davranmaya başladı. Hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Eve çiçek falan gelmişti. Sürekli tartışıyorduk, bu yüzden öldürdüm." dediği öğrenildi.