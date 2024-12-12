Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da başladı

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi maçları 16 Aralık'a kadar devam edecek.

Ligin ilk gününün ilk etabında Gaziantep Polisgücü, Yahya Akademi Spor Kulübünü 19-2, Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları'nı 7-5 yenerken, Kahramanmaraş Hokey Kulübü, Selçuklu Belediyespor ile 5-5, Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü ile 3-3 berabere kaldı.

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