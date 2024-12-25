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        GÜNCELLEME - Antalya'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

        Antalya'nın kent merkezi ve bazı ilçelerinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:59
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        GÜNCELLEME - Antalya'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
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        Antalya'nın kent merkezi ve bazı ilçelerinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'da, gece boyunca etkili olan rüzgar ile yağış, sabah saatlerinde zaman zaman fırtına ve gök gürültülü sağanağa dönüştü.

        Antalya kent merkezinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Fırtına sonucu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

        Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Bazı kişiler yağışlı ve rüzgarlı havaya rağmen sahilde yürüyüş ile spor yapmayı tercih etti.

        - Yüksek kesimler karla kaplandı

        Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin bazı mahalleleri ile yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

        Yoğun kardan dolayı Korkuteli ilçesinin Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu ulaşıma kapandı. Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin yolunun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı.

        Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisinde de yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi, bazı tır ve kamyonlar yolda kaldı. Bölgede kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin veriliyor, büyük araçlar bekletiliyor.

        Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadelesini sürdürüyor.

        Kemer ilçesinde 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik ile kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaş ilçesindeki 54 mahalleden 15'inde kar yağışı görülüyor. Gömbe Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken Sinekçi Beli'nde de kar nedeniyle ulaşım aksadı. Belediye ekipleri, yolları açmak ve açık tutmak için kar mesaisine başladı.

        Karayolları ekipleri de Gömbe-Kalkan kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        - Turistik Kekova'da su baskını

        Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, Kekova olarak bilinen turistik Üçağız Mahallesi'nde dereleri taşırması sonucu su baskınına neden oldu.

        Aniden gelen ve denizle birleşen sular, mahallede bakımı yapılan kayıkları sürükledi. Bir kişi, akıntıya kapılmaması için limandaki teknesini halatla elektrik direğine bağladı.

        - Alanya'da istinat duvarı yıkıldı

        Alanya'da sağanak nedeniyle bodrum ve zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Hacet Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı çöktü, Cumhuriyet Mahallesi'nde ağaç devrildi.

        İncekum Mahallesi'nde dolu hayatı olumsuz etkilerken, caddelerdeki su birikintileri trafik akışını yavaşlattı.

        Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

        Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 24 saatte metrekareye Kumluca'da 173,3, Alanya'da 124, Elmalı orman sahasında 102,4, İbradı'da 94, Manavgat'ta 79 ve Antalya Havalimanı'nda ise 47,8 kilogram yağış düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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