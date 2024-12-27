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        GÜNCELLEME - Antalya'da otomobille falezlerden denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:12
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        GÜNCELLEME - Antalya'da otomobille falezlerden denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden 2 gün önce gece bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ile Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

        Gece verilen aranın ardından sabah tekrar başlanan çalışmalarda, 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşıldı.

        Hurdaya dönen araç, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

        Ekipler, otomobilde olduğu düşünülen Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

        - "Tüm imkanlarımızla çalışıyoruz"

        İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile bölgeye gelen Vali Hulusi Şahin, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Otomobille düştüğü değerlendirilen Engin Ş'nin ailesiyle konuşan Şahin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla çalışma yapıyor." dedi.

        Öte yandan, otomobilin denize düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kayıtlarda, otomobilin boşluk alanda bir süre beklediği, kendi etrafında bir tur attıktan sonra saat 19.24'te hızla uçuruma doğru ilerlediği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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