Antalya Otobüs Terminali'nde koli içinde bulunan "Minik" yeni yuvasında

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusu, Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yuvasında görüntülendi.

Yeni yuvasında kendisine verilen yiyecekleri yiyen maymun yavrusu, sevimliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, maymuna "Minik" ismini verdiklerini söyledi.

Hayvanın 3-4 aylık ve dişi olduğunu, kendilerine teslim edilmesi üzerine karantina ve rehabilitasyon sürecinin başlatıldığını belirten Arsun, "Tedavisi, bakımı, sağlık kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapıldı ve bundan sonra da yapılacak. Bu süreçten sonra esas ana sürüsüne adaptasyonu gerçekleştirilecek. Süreç sonunda kendi bulunduğu gruba ait sürüyle birleştireceğiz. Orada genellikle öksüz kalan yavruları sahiplenen bir anne 'Rhesus' maymunumuz var. Ona da annelik yapacağını düşünüyoruz. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, katı sebze ve meyveye geçmiş durumda ama halen anne şefkatine ihtiyacı olacak yaşta. Uyum sürecinden sonra sürüye de katılıp, yaşantısına devam edecek." diye konuştu.