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        Antalya Otobüs Terminali'nde koli içinde bulunan "Minik" yeni yuvasında

        Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusu, Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yuvasında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:14 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:14
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        Antalya Otobüs Terminali'nde koli içinde bulunan "Minik" yeni yuvasında
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        Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusu, Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yuvasında görüntülendi.

        Yeni yuvasında kendisine verilen yiyecekleri yiyen maymun yavrusu, sevimliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, maymuna "Minik" ismini verdiklerini söyledi.

        Hayvanın 3-4 aylık ve dişi olduğunu, kendilerine teslim edilmesi üzerine karantina ve rehabilitasyon sürecinin başlatıldığını belirten Arsun, "Tedavisi, bakımı, sağlık kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapıldı ve bundan sonra da yapılacak. Bu süreçten sonra esas ana sürüsüne adaptasyonu gerçekleştirilecek. Süreç sonunda kendi bulunduğu gruba ait sürüyle birleştireceğiz. Orada genellikle öksüz kalan yavruları sahiplenen bir anne 'Rhesus' maymunumuz var. Ona da annelik yapacağını düşünüyoruz. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, katı sebze ve meyveye geçmiş durumda ama halen anne şefkatine ihtiyacı olacak yaşta. Uyum sürecinden sonra sürüye de katılıp, yaşantısına devam edecek." diye konuştu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir kolide ahşap delikli kutunun içinde bulunan maymun yavrusu, x-ray cihazından geçirilmesi üzerine güvenlik görevlilerince fark edilmişti. Koliden çıkarılan maymun yavrusu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürülmüştü.

        Bir süre sonra koliyi almak için terminale gelen M.K. hakkında ise "beslenmesi yasak hayvan türü" bulundurmak nedeniyle tutanak hazırlanmıştı.

        Öte yandan, güvenlik görevlilerince maymunun koli içinde bulunma anı güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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