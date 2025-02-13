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        Antalya'da su kayıpları ve kaçaklarının kontrolüne yönelik çalıştay yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, "İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Temin Sistemlerinde Verimliliğin ve Güvenilirliğin Geliştirilmesi" projesi kapsamındaki çalıştayda, belediyelerle deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:29
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        Antalya'da su kayıpları ve kaçaklarının kontrolüne yönelik çalıştay yapıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, "İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Temin Sistemlerinde Verimliliğin ve Güvenilirliğin Geliştirilmesi" projesi kapsamındaki çalıştayda, belediyelerle deneyimlerini paylaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 32 ilçe belediyesinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

        Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, proje kapsamında yürütülen çalışmalarda elde edilen deneyimler paylaşıldı.

        ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, yaptığı konuşmada projenin Antalya'ya çok faydalı olacağına inandığını söyledi.

        Su kaynaklarını herkesin koruması gerektiğini belirten Kurt, "Su hepimizin değeri, bunu hep beraber korumamız gerekir. Yeni su kaynakları bulmaktan ziyade var olan kaynakları en verimli ve tasarruflu şekilde koruyabilmeliyiz." diye konuştu.

        ASAT SCADA Şube Müdürü Dr. Tuğba Akdeniz de, Antalya içme suyu şebekesinde 3 tane alt bölgenin belirlenip çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

        Projeden olumlu sonuçlar aldıklarını aktaran Akdeniz, "İlk olarak içme suyu şebekesinde oluşan su kayıplarının miktarını belirledik, daha sonra bölgede yüzeye çıkmayan arızaların tespitini yaptık, basınç kırıcı vanaların montajını yaptık. Proje devam ediyor, başarılı sonuçlar alıyoruz. Önce ilçe belediyelerine deneyimlerimizi anlatıyoruz, daha sonra il, büyükşehir ve son olarak uluslararası ölçekte çalıştaylar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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